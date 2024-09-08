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Хакери ГУР здійснили кібератаку на російські компанії, причетні до виробництва зброї

Також був атакований пропагандистський "Сімферопольський форум".

Хакери ГУР здійснили кібератаку на російські компанії, причетні до виробництва зброї
Фото: ГУР МО

Кіберфахівці ГУР МО атакували низку російських компаній, які причетні до виробництва зброї та розбудови об’єктів військової інфраструктури.

Про це повідомляє Генеральне управління розвідки Міноборони.

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів. Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об’єктів військової інфраструктури Росії.

Фото: ГУР МО

Серед атакованих підприємтва "СМКомплект ЕК", "КрістЕлКом", "КонтурНИИРС", "Чіп-проф", "Челябінський завод промислової модернізації", "Сібінструмент", "Смєтка.ру" та низка інших. Крім того, був атакований пропагандистський "Сімферопольський форум".

Фото: ГУР МО

Фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій. Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня Воєнної розвідки України

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