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Через обстріли мешканці Покровська на Донеччині залишилися без газу

Росіяни зруйнували газорозподільчу станцію у Покровській громаді.

Через обстріли мешканці Покровська на Донеччині залишилися без газу
Фото: t.me/VadymFilashkin

Місто Покровськ Донецької області та сусідні населені пункти через обстріли російської армії залишилися без газу. 

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Вчора росіяни зруйнували газорозподільчу станцію у Покровській громаді — 28 тисяч людей залишаються без газу", — повідомив він.

Також без газопостачання села Перше травня, Гнатівка, Ріг, Красний Лиман, Рівне, Троянда та Гришине.

"Відновлення розподілу газу до абонентів можливе після відновлення роботи пошкодженого об'єкта", — додали у Покровській МВА.

Очільник ОВА додає, що з кожним днем у Покровську стає дедалі важче і небезпечніше перебувати, а "умови для життя стають дедалі складнішими".

  • Упродовж останніх тижнів лінія фронту в Донецькій області стрімко наблизилася до Покровська, який у перші два роки повномасштабної війни був глибоким тилом. Наступним після Покровська розташованим на захід великим містом є Павлоград у Дніпропетровській області, до якого від Покровська – трохи більш як 100 кілометрів.
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