Російська авіація завдала авіаудару по Новорайську на Херсонщині, зруйновані будинки

У ніч на 15 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

"Внаслідок "прильоту" понівечені приватні оселі, частина з них — повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", — написав Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

Постраждалих серед місцевих жителів немає.