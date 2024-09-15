Російська авіація завдала авіаудару по Новорайську на Херсонщині, зруйновані будинки

У ніч на 15 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.
Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Внаслідок "прильоту" понівечені приватні оселі, частина з них — повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", — написав Прокудін.
Постраждалих серед місцевих жителів немає.
- Впродовж доби російська армія атакувала у Херсонській області об'єкт критичної інфраструктури, лікарню та школу.