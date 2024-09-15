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Російська авіація завдала авіаудару по Новорайську на Херсонщині, зруйновані будинки

Пошкоджень зазнало приміщення лікарської амбулаторії.

Російська авіація завдала авіаудару по Новорайську на Херсонщині, зруйновані будинки
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У ніч на 15 вересня російські війська завдали авіаційного удару по Новорайську Бериславського району на Херсонщині.

Про це повідомляє начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

"Внаслідок "прильоту" понівечені приватні оселі, частина з них — повністю зруйновані. Також ворог поцілив у приміщення лікарської амбулаторії. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дах", — написав Прокудін.

Фото: Олександр Прокудін

Постраждалих серед місцевих жителів немає. 

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