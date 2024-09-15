За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну", — наголошує глава держави.

Водночас президент висловив вдячність партнерам, хто нам допомагає й підтримує Україну.