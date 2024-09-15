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За тиждень РФ застосувала проти України близько 30 ракет, понад 800 КАБів та 300 дронів

Україні необхідні ППО, далекобійна зброя та підтримка наших воїнів.

За тиждень РФ застосувала проти України близько 30 ракет, понад 800 КАБів та 300 дронів
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За цей тиждень росіяни застосували проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб та майже 300 ударних безпілотників.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Україні потрібна сильна підтримка партнерів у нашому захисті життя від російського терору: ППО, далекобійність, підтримка наших воїнів. Все те, що допоможе змусити Росію завершити цю війну", — наголошує глава держави.

Водночас президент висловив вдячність партнерам, хто нам допомагає й підтримує Україну.

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