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Російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині

За добу внаслідок ворожих атак 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення.

Російські війська вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Херсонщині
Рятувальники ліквідовують пожежу
Фото: ДСНС

Впродовж доби російська армія атакувала у Херсонській області об'єкт критичної інфраструктури, лікарню та школу. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклади, територію заводу; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 22  приватних будинки. Також окупанти пошкодили газопровід, господарську споруду, складське приміщення та приватний автомобіль", — написав він.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 — дістали поранення.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Томина Балка, Тягинка, Антонівка, Берислав, Станіслав, Велетенське, Кізомис, Понятівка, Новорайськ, Урожайне, Новоберислав, Степне, Садове, Придніпровське, Зміївка, Дудчани, Архангельське, Любимівка та місто Херсон.

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