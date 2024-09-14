Внаслідок ракетного удару під Одесою загинула подружня пара.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.
Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження.
Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості.