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Внаслідок ракетного удару під Одесою загинула подружня пара

Також постраждала 65-річна жінка. Її госпіталізували.

Внаслідок ракетного удару під Одесою загинула подружня пара
Фото: телеграм / Олег Кіпер

Внаслідок ракетного удару під Одесою загинула подружня пара.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

Внаслідок російської ракетної атаки, попередньо, з забороненою касетною бойовою частиною, у передмісті Одеси пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. 

Під час проведення обстеження виявлені тіла двох загиблих: чоловіка та жінки 1958 та 1962 років народження. 

Також постраждала 65-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення голови та правого кульшового суглобу. Постраждала госпіталізована до лікарні у стані середнього ступеню важкості.

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