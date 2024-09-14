У Києві відбувся забіг з Тімоті Снайдером за звільнення українців із російського полону

Адвокаційний забіг Run for Freedom на підтримку звільнення українських військових та цивільних з російського полону відбувся у суботу в Києві на території Національного комплексу "Експоцентр України", повідомляє Інтерфакс-Україна.

Соціальну акцію ініціювали студенти Київської школи економіки, а також американський історик, професор Єльського університету, посол UNITED24 Тімоті Снайдер, який фінішував на найдовшій дистанції — 10 км, а організаторами виступили KSE Foundation, DefDev і проєкт підтримки захисників Маріуполя "Серце Азовсталі".

Захід був спрямований на привернення уваги до питання звільнення українських громадян, які досі перебувають у російському полоні. Перед стартом забігу учасники вшанували хвилиною мовчання жертв російсько-української війни.