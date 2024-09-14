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Буданов: Росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026-го

"Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою".

Буданов: Росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026-го
Фото: Макс Требухов

Росія вважає рубежем війни літо-другу половину 2025 року або початок 2026 року. 

Про це під час зустрічі “Ялтинська європейська стратегія” (YES) заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, інформує кореспондент LB.ua.

“Це ‒ їхні підрахунки. Якщо вони до цього часу не виходять умовними переможцями, то на найближче майбутнє, десь 30 років, вони втрачають можливість бути наддержавою. Залишаються тоді дві країни: Китай і США. А максимум, на який зможе розраховувати Росія ‒ регіональне лідерство, що її не влаштовує”, ‒ зазначив він.

Буданов підкреслив, що професійна армія росіян знищена і воюють вони мобілізованими.

“Тому вони будуть робити все, щоб перемогти”, ‒ додав очільник ГУР.

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Буданов зауважив, що росіяни розуміють, що в країні є економічний спад, але “зараз це ще не пік”. 

“Вони прогнозують, що приблизно влітку 2025 року спад економіки унаслідок війни стане дуже відчутної для їхньої країни”, ‒ сказав він.

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