Росіяни атакували Одещину двома "Іскандерами", загинули люди

Увечері 14 вересня російська армія атакувала Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
Відомо, що обидві ракети були оснащені касетною бойовою частиною. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено більше десяти приватних будинків та господарчих споруд, а також транспортну інфраструктуру.
Загинули двоє цивільних мешканців — подружня пара. Також постраждала ще одна літня цивільна жінка.
- Раніше повідомлялося, що внаслідок російської ракетної атаки у передмісті Одеси загинули люди.