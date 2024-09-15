Росіяни атакували Одещину двома "Іскандерами", загинули люди

Рятувальники на місці обстрілу на Одещині

Увечері 14 вересня російська армія атакувала Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Відомо, що обидві ракети були оснащені касетною бойовою частиною. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено більше десяти приватних будинків та господарчих споруд, а також транспортну інфраструктуру.

Загинули двоє цивільних мешканців — подружня пара. Також постраждала ще одна літня цивільна жінка.