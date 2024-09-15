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Росіяни атакували Одещину двома "Іскандерами", загинули люди

Обидві ракети були оснащені касетною бойовою частиною. 

Росіяни атакували Одещину двома "Іскандерами", загинули люди
Рятувальники на місці обстрілу на Одещині
Фото: ДСНС

Увечері 14 вересня російська армія атакувала Одеську область двома балістичними ракетами, ймовірно "Іскандер-М", із території тимчасово окупованого Криму. 

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

Відомо, що обидві ракети були оснащені касетною бойовою частиною. Внаслідок ракетного обстрілу пошкоджено більше десяти приватних будинків та господарчих споруд, а також транспортну інфраструктуру.

Загинули двоє цивільних мешканців — подружня пара. Також постраждала ще одна літня цивільна жінка.

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