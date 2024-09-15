Окупанти скинули вибухівку на цивільні мікроавтобус та авто на Миколаївщині

Зранку росіяни скинули вибухівку з FPV-дронів на легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді Миколаївської області.
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Внаслідок дронової атаки поранення зазнали двоє людей. 62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився.
58-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої важкості.
- Російська армія атакувала Одеську область двома балістичними ракетами "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму. Загинули мирні жителі.