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Окупанти скинули вибухівку на цивільні мікроавтобус та авто на Миколаївщині

Постраждали двоє чоловіків.

Окупанти скинули вибухівку на цивільні мікроавтобус та авто на Миколаївщині
Фото: Facebook/Михайло Федоров

Зранку росіяни скинули вибухівку з FPV-дронів на легковий автомобіль та мікроавтобус в Куцурубській громаді Миколаївської області.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Внаслідок дронової атаки поранення зазнали двоє людей. 62-річному чоловікові допомогу надано на місці, від госпіталізації відмовився.

58-річного чоловіка госпіталізовано у стані середньої важкості.

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