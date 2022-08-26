Військова підготовка повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, - Резніков

Також ця умова має стати обов’язковою і для деяких інших робіт.

Завданням держави є розгортання системи норм і механізмів, які забезпечать підготовку громадян та їхню участь у всеохоплюючій обороні.

Про це повідомив у своїй колонці міністр оборони Олексій Резніков.

“Наявність військової підготовки повинна стати однією з обов'язкових вимог для роботи на державній службі, а також для балотування на виборні посади в органах місцевого самоврядування, в парламент, суди тощо”, - наголосив Резніков.

Він зазначив, що кожному доведеться принести в жертву заради України частину комфорту, частину звичного життя. Так, як було раніше, вже не буде.

Крім того, на порядку денному питання унормування обігу зброї, формування стрілецької культури.

Укриття в спорудах тепер стають необхідністю, також відбудуться зміни в медичній інфраструктурі та освіті - як за змістом, так і за формою.

“Усі сфери мають бути проаналізовані крізь призму необхідності бути готовим до оборони. Можна застосувати до цих процесів термін "розумна мілітаризація". Адже "мілітаризація" в Ізраїлі, Швеції, Швейцарії з одного боку та Росії і Північній Кореї з іншого мають принципові відмінності. Важливо не втратити суть”, - підкреслив міністр оборони.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков повідомив, що Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого РФ почне розпадатися на окремі державні утворення.