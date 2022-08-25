Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Через ракетні обстріли Запоріжжя було пошкоджено майже десяток багатоквартирних будинків, - Куртєв
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Кулеба повідомив про вибухи у Вишгородському районі Київщини (оновлено)
Україна. Пророцтво 1874
Україна. Пророцтво 1874
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
СБУ знешкодила агентурну мережу РФ, яку організувала колишня викладачка столичного університету
Відкладена війна за незалежність України
Відкладена війна за незалежність України
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Україна святкує День Незалежності, вперше – в умовах великої війни
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
Військовий облік жінок з 1 жовтня. Обов’язковий чи ні?
ГоловнаСуспільствоВійна

За сьогодні російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, - Живицький

На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

За сьогодні російські окупанти обстріляли п’ять громад Сумщини, - Живицький
Фото: Дмитро Живицький

За день 25 серпня росіяни зі своїх територій випустили по громадам трьох районів Сумської області понад 100 різних боєприпасів. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під вогнем ворога були території:

  • Шалигинської, С-Будської громад Шосткинського району;
  • Хотінської, Білопільської громад Сумського району;
  • Великописарівської громади Охтирського району.

У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Запалювальні боєприпаси використовували на території Шосткинського району.

Через обстріли росіян на Дніпропетровщині було знищено склади з пшеницею і пошкоджено житлові та господарчі будівлі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також