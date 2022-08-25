На щастя, обійшлося без постраждалих серед цивільного населення.

За день 25 серпня росіяни зі своїх територій випустили по громадам трьох районів Сумської області понад 100 різних боєприпасів.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під вогнем ворога були території:

Шалигинської, С-Будської громад Шосткинського району;

Хотінської, Білопільської громад Сумського району;

Великописарівської громади Охтирського району.

У Великописарівській громаді згоріла хата мирних мешканців, пошкоджені господарські споруди та згоріло заготоване сіно.

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

Запалювальні боєприпаси використовували на території Шосткинського району.

Через обстріли росіян на Дніпропетровщині було знищено склади з пшеницею і пошкоджено житлові та господарчі будівлі.