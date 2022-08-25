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Українські десантники провели відстріл російських бронепластин

Саме так виглядає російський “аналогов нєт”.

Українські десантники провели відстріл російських бронепластин
Фото: Скріншот з відео

Бійці 95 ОДШБР знайшли в трофейній російській бронетехніці бронежилети армії РФ. Під час їх розпаковки з'ясувалося, що всередині звичайні залізні пластини, котрі не здатні захистити їх власника.

Про це повідомив пресофіцер 95 ОДШБР Юрій Кочевенко.

“Тут взяли черговий трофей, цього разу мтлб (многоцелевой транспортёр-тягач лёгкий бронированный). В самій “мотолизі” нічого цікавого, звичайний радянський брухт. Але от бронежилети російських солдат нас таки вразили”, - написав десантник.

Під час перевірки з'ясувалося, що пластини не тримають звичайну кулю 5,45 мм навіть якщо їх покласти одна на одну, а від пострілу з пістолету ТТ на пластині з’являється тріщина.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 12 142 одиниці техніки на 16,56 млрд доларів, без урахування ракет.

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