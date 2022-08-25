Харків і Турку встановили побратимські відносини

Серед основних напрямів співробітництва обох міст - повоєнне відновлення та реконструкція Харкова і стимулювання розвитку підприємництва.

Харків (Україна) і Турку (Фінляндія) встановили побратимські відносини. Відповідну угоду нині підписали міський голова Ігор Терехов і бургомістр Мінна Арве.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

"Ця угода відкриває широкі можливості різнобічного співробітництва між нашими містами. Воно має як короткострокові, так і довгострокові цілі, і пропонує прямі шляхи для нових ініціатив. Також вона означає безпосередні дії щодо відновлення міста Харкова та рівні сучасні можливості для розвитку співпраці між нашими містами", - зазначила бургомістр Турку.

Терехов подякував Арве та фінському народу за надану підтримку та запросив взяти участь у роботі Координаційної ради міст-партнерів. Її створили для максимально ефективного використання інструменту міжмуніципального співробітництва.

Очільник Харкова зауважив, що в Турку розташована штаб-квартира Організації української діаспори "Українці Фінляндії". І це свідчить про вже встановлену співпрацю у культурній та гуманітарній сферах".

Основними напрямками співробітництва обох міст стануть повоєнне відновлення та реконструкція Харкова, стимулювання розвитку підприємництва, а також обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування та створення умов для можливості обміну школярами.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Києва Віталій Кличко підписав угоди про побратимство столиці з очільниками Осло, Ліона та Марселя.