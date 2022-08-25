Канада переводить свою авіацію до Великобританії, щоб пришвидшити доставку допомоги Україні

Канада прийняла рішення перемістити з Близького Сходу до Європи два вантажних літаки С-130J. Таким чином має бути пришвидшена доставка військової допомоги Україні.

Про це повідомляє CBC News.

“Авіаційний підрозділ збройних сил Канади на Близькому Сході, який підтримував антитерористичні операції та миротворчі місії ООН в Африці, переводиться до Сполученого Королівства. Відповідаючи на запитання CBC News, міністерство оборони описало розгортання двох вантажних літаків С-130J та відповідного обслуговуючого персоналу як необхідний крок на тлі зусиль із постачання до України зброї та боєприпасів”, - йдеться у повідомленні.

Кілька останніх років цей авіаційний транспортний підрозділ базувався у Кувейті, звідки здійснював регулярні вильоту у рамках місій НАТО та ООН.

Таке рішення було викликане значними вимогами місії з підтримки України, втім літаки іноді виконуватимуть місії в Іраку та допомагатимуть миротворцям в Африці.

Переміщені з Близького Сходу транспортні літаки не будуть залучені до перевезення українців в рамках військових навчань у Великобританії, оскільки цю роботу повністю візьмуть на себе британські ВПС.

Нагадаємо, Іспанія на День незалежності підготувала для України новий пакет військової допомоги, який включає засоби ППО та броньовану техніку. Серед матеріалів, направлених Міноборони, близько 20 бронемашин, 75 піддонів із польовою артилерією та повна батарея ППО, а також 1000 тонн дизельного пального на суму близько 2,5 млн євро. І бронетехніка, і боєприпаси вже перебувають у розпорядженні української влади.