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Російські окупанти погрожують відправити в російське Лефортово “на довічне” чотирьох мешканців Мелітополя, - Федоров

Росіяни намагаються залякати місцеве населення.

Російські окупанти погрожують відправити в російське Лефортово “на довічне” чотирьох мешканців Мелітополя, - Федоров
Фото: Медіацентр Україна - Укрінформ

В тимчасово окупованому росіянами Мелітополі посилюється тиск на місцеве населення. Окупанти викрадають мелітопольців і погрожують ім довічним ув’язненням.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

"Після вдалої роботи наших партизанів, росіяни починають тотальну зачистку та фільтрацію наших громадян – перевіряють кожен будинок та квартиру. Кожну людину, в якої є хоч щось з українською символікою, затримують, допитують і у кращому випадку відпускають", – сказав він. 

Зокрема, два дні тому росіяни повідомили, що чотири мелітопольці будуть доставлені до Лефортово у Росії. Там, за словами окупантів, українців засудять до довічного ув’язнення за диверсійну діяльність. 

Федоров підкреслив, що затримані не приймали участь у диверсійній діяльності, а лише активно виражали свій протест проти окупації та мають проукраїнські переконання. 

Наразі в російському полоні знаходяться близько 80 людей. Хтось із них піддається тортурам, хтось змушений рити окопи під дулами автоматів, а декого етапували в Сімферополь та Москву.

Раніше повідомлялось, що 22 серпня в Мелітополі Запорізької області росіяни шукали партизанів. За інформацією місцевих мешканців, обшуки відбувались в північній частині міста.

Нагадаємо, 21 серпня мелітопольські партизани знищили російського окупанта, який чіплявся до дітей. 

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