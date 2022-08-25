МЗС запросило апостольського нунція в Україні через вислів Папи Римського про вбиту пропагандистку Дугіну

МЗС висловило сподівання, що надалі Ватикан “уникатиме несправедливих висловлювань, які викликають розчарування в українському суспільстві”.

МЗС запросило на розмову апостольського нунція в Україні архиєпископа Вісвальдаса Кульбокаса. Дипломати висловили розчарування словами Папи Римського Франциска про загиблу російську пропагандистку Дарʼю Дугіну.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми уважно ознайомилися з повною цитатою Папи Франциска … Скажу відверто, що українське серце розривається від слів Папи. Це було несправедливо”, - сказав Кулеба.

Міністр додав, що сам виклик апостольського нунція до МЗС України є безпрецедентним випадком і “говорить сам за себе”.

У МЗС заявили, що слова ПапиРимького несправедливо прирівнюють агресора та жертву.

“При цьому викликає нерозуміння рішення Папи Франциска згадати у контексті російсько-української війни смерть російської громадянки на території росії, до якої Україна не має жодного відношення”, — зазначили у міністерстві.

Увагу апостольського нунція звернули на те, що з 24 лютого Папа Франциск жодного разу не приділив окремої уваги конкретним жертвам війни, серед яких вже 376 українських дітей, які загинули від рук російських окупантів.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск назвав війни "божевіллям" і згадав про загибель російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Він заявив, що жінка стала "однією з невинних жертв війни".

Як раніше повідомлялось, 21 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому, згідно з інформацією низки медіа, за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна Дар'я. Одразу після вбивства росЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що опізнати його неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Однак, судячи з фото, ховали жінку у відкритій труні. Вона була нафарована і не виглядала так, наче її тіло горіло в огні. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

Російська ФСБ за два дні "розкрила" вбивство Дугіної і звинуватила у ньому українку Наталю Вовк, якій росіяни намагалися приписати службу в "Азові", і яка виконувала завдання зі страти Дугіної разом із 12-річною дитиною та котом у переносці

23 серпня Дугіну поховали, а похорон перетворили на пропагандистське шоу із закликами вбивати українців.