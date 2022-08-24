Папа Римський назвав вбиту пропагандистку Дугіну "невинною жертвою війни"

Посол у Ватикані наголосив, що "не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого".

Папа Римський Франциск виступив на щотижневій загальній аудієнції і закликав до "конкретних кроків" для припинення війни в Україні та запобігання ризику ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС. Він також сказав, що торговці зброєю, які наживаються на війні, є "правопорушниками, які вбивають людство".

Про це пише Reuters.

Агентство зазначає, що під час свого виступу Франциск відійшов від сценарію. Він назвав війни "божевіллям" і згадав про загибель російської пропагандистки Дар’ї Дугіної. Він заявив, що жінка стала "однією з невинних жертв війни".

"Невинні платять за війну, невинні", - сказав понтифік.

Українці у соцмережах висловлюють своє обурення заявою Папи і наголошують, що такими заявами він підігрує кремлівській пропаганді.

Посол України в Ватикані Андрій Юраш відреагував на слова понтифіка. На своїй сторінці в фейсбуці він написав, що розчарований заявою Папи і не розуміє, як можна назвати одну з ідеологів війни "невинною жертвою".

"Сьогоднішня промова Папи розчарувала і змусила задуматися над багатьма речами: не можна говорити в одних і тих же категоріях про агресора та жертву, ґвалтівника та зґвалтованого. Як можна назвати одного, точніше одну з ідеологів імперіалізму невинною жертвою війни? Вона була вбита росіянами як сакральне жертвоприношення, і тепер вона на щиті війни", - наголосив Юраш.

Нагадаємо, 21 серпня в Підмосков'ї вибухнуло авто, в якому, згідно з інформацією низки медіа, за кермом перебувала донька путінського пропагандиста та ідеолога рашизму Олександра Дугіна Дар'я. Одразу після вбивства росЗМІ повідомили, що внаслідок вибуху та пожежі тіло обгоріло так, що опізнати його неможливо, єдине, що вдалося визначити, це те, що жертвою стала жінка. Однак, судячи з фото, ховали жінку у відкритій труні. Вона була нафарована і не виглядала так, наче її тіло горіло в огні. На це звернули увагу користувачі соцмереж.

Російська ФСБ за два дні "розкрила" вбивство Дугіної і звинуватила у ньому українку Наталю Вовк, якій росіяни намагалися приписати службу в "Азові", і яка виконувала завдання зі страти Дугіної разом із 12-річною дитиною та котом у переносці

23 серпня Дугіну поховали, а похорон перетворили на пропагандистське шоу із закликами вбивати українців.