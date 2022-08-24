Росія продовжує заробляти щомісяця еквівалент мільярдів доларів на нафті й газі попри пів року санкцій, – Washington Post

За шість місяців санкцій, впроваджених за повномасштабний напад на Україну, економіка Росія не зазнала колапсу, принаймні на перший погляд. Більшість економістів згодні, що РФ зазнає реальних втрат, які з часом будуть збільшуватися.

Початкове падіння курсу рубля швидко припинилося після того, як держава обмежила валютні операції та скоротила імпорт. Цю економічну картину навряд можна назвати здоровою, але вона заспокоїла суспільство щодо валютної кризи. Безробіття помітно не збільшилось, і Росія продовжує заробляти щомісяця еквівалент мільярдів доларів на експорті нафти й газу, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Ресторани в Москві та Петербурзі, як і раніше, мають відвідувачів, продуктові магазини заповнені, навіть попри зростання цін та дефіцит деяких імпортних товарів. МВФ прогнозує, що цього року російська економіка скоротиться на 6% – це різке падіння, але менше прогнозованих 10.

Однак є ознаки того, що Путін не був чесним, коли говорив, що санкції не спрацювали. Виробництво авто та інших товарів скоротилося, тому що компанії не можуть імпортувати деталі. Через це в деяких містах низку працівників було звільнено. Авіакомпанії скоротили міжнародні рейси практично до нуля, звільняють пілотів та розбирають деякі літаки на деталі. Тисячі людей з освітою виїхали з Росії, сотні іноземних компаній закрилися, а федеральний бюджет РФ у липні показав ознаки падіння.

Економісти вважають, що для більших збитків ЄС має вдарити по основному джерелу доходів РФ – від експорту нафти і газу.

Посадовець адміністрації США на умовах анонімності розповів журналістам, що американські дипломати наполягають, аби союзники ухвалили обмеження, яке розглядається як "найбільший макроекономічний захід, який лишився".

"Вони змогли досягти трохи менш різкого економічного падіння, ніж деякі початкові оцінки... але я думаю, те, що ви зараз бачите, є свого роду потьомкінською економікою", – вважає посадовець.

На побутовому рівні росіяни, особливо власники бізнесу зі сфери обслуговування, скаржаться на зростання цін на продукти харчування, зокрема імпортні.

Працівники фабрик, наприклад заводу Ikea, який закрили, тепер місяцями сидять без роботи – вони не можуть знайти нову.

АвтоВАЗ після санкцій відновив виробництво моделі авто, але тепер без подушки безпеки, антиблокувальної системи гальм, кондиціонера та контролю викидів. Автовиробники, на яких по всій РФ працює 600 000 осіб, звільняють працівників чи платять по дві третини від зарплати.

Росія не публікує всіх економічних даних, але можна знайти інформацію, що роздрібні продажі впали на 10% у другому кварталі порівняно з минулим роком, бо росіяни скоротили витрати. 78% росіян не планують великих покупок.

"У Путіна все ще є гроші, оскільки він багато заробив у перші місяці війни, коли ціни на нафту були високими, а економіка не рухнула. Але зараз санкції починають працювати, суттєво працювати", – заявив економіст і ректор Science Po (Париж) Сергій Гурієв.

Економісти Єльського університету погоджуються, що російська економіка похитнулася.

"Факти такі, що за будь-якими показниками і на будь-якому рівні російська економіка хитається, і зараз не час тиснути на гальма", – вважають вони.

Мінфін США висловив занепокоєння Мінфіну Туреччини через те, що росіяни намагаються використати турецькі компанії для ухилення від санкцій. Тим часом туроператори Росії почали пропонувати поїздки за покупками в Білорусь, де можна придбати бренди, що пішли з російського ринку, як Zara і Nike. Для купівлі автозапчастин тепер пропонують скористатися послугами закупівельників, які привезуть їх з Казахстану і Білорусі.

Експерти все ж вважають, що хоча санкцій недостатньо, аби Росія зразу втратила спроможність вести війну, в довгостроковій перспективі вони завдадуть великої шкоди.

Нагадаємо, ЄС і США станом на зараз ухвалили сім санкційних пакетів. Серед іншого вони передбачають вугільне ембарго, яке запрацювало з серпня, та часткове нафтове – тільки на доставку морем. Україна наполягає, що Росію треба позбавити грошей за газ, якими вона фінансує вбивства мирних українців у війні.

МЗС Естонії днями заявило, що восьмий пакет санкцій проти Росії повинен включати повне ембарго на енергоносії, бо обмежувальних заходів семи пакетів виявилося недостатньо.