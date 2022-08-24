Гаражі аеропорту “Гельсінкі” переповненні елітними авто з російськими номерами, – The Guardian

Автостоянки аеропорту "Гельсінкі" переповнюють “Порше”, “Бентлі” та інші елітні автомобілі з російськими номерами. Фінляндія стає важливою транзитною країною для російських туристів, які летять до Європи.

Про це йдеться у матеріалі The Guardian.

“Мене це вражає. Я б хотів, щоб їх тут не було до вирішення ситуації в Україні'”, – сказав фінський мандрівник Юссі Хірвонен, побачивши на власні очі гаражі з автівками росіян.

Видання нагадує, що ЄС закрив свій повітряний простір для російських літаків після вторгення Москви в Україну, змусивши всіх, хто хоче подорожувати до Європи, перетинати кордон або об’їжджати, використовуючи незахідні авіалінії.

Оскільки в липні закінчився термін дії російських обмежень Covid-19, кількість російських мандрівників різко зросла, а в Європі зростає негативна реакція проти дозволу на в’їзд російським туристам, поки триває війна.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто підтвердив, що Фінляндія стала “транзитною країною” для російських туристів.

Минулого тижня Гельсінкі заявили, що з 1 вересня обмежать кількість російських туристичних віз до 10% від поточного обсягу після зростання невдоволення російським туризмом на тлі війни в Україні.

Росіяни продовжують в’їжджати до Фінляндії за візами, виданими іншими країнами ЄС у Шенгенській зоні, без кордонів для своїх подорожей. “Вони приїжджають сюди за шенгенськими візами, виданими різними країнами, а потім прямують далі через аеропорт Гельсінкі”, – сказав Гаавісто.

Він зазначив, що правила Шенгенської угоди не дозволяють Фінляндії закривати кордон для певних національностей, оскільки такі санкції можуть бути ухвалені лише спільно Євросоюзом.

“Оскільки Фінляндія та країни Балтії планують обмежити ці візи, було б добре, якби всі країни ЄС ухвалили аналогічні рішення”, – додав очільник фінського МЗС.

Нагадаємо, Хаавісто заявив раніше, що на фінську візу від громадян РФ щодня надходить близько тисячі заяв. У майбутньому це число можна скоротити до 100-200 на день.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Литва шукатиме “регіональне рішення” щодо заборони видачі росіянам віз до країн Євросоюзу, якщо країни-члени ЄС не домовляться про загальноблокові санкції.

Заборонити вʼїзд до ЄС усім громадянам РФ закликав в інтервʼю Washington Post Президент України Володимир Зеленський.

Упродовж кількох днів ідею підтримали в Естонії, Фінляндії, Чехії, Литві, Латвії, Польщі, Данії.

30-31 серпня у Празі під головуванням Борреля відбудеться неформальна зустріч глав МЗС країн ЄС, де планують обговорити це питанні.