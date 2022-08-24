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"Європа має позбавитися залежності від газу Росії. Це буде величезною зміною для Європи і катастрофою для Путіна", – Джонсон

Британський премʼєр не бачить ознак ослаблення Заходу перед лицем російських загроз. 

"Європа має позбавитися залежності від газу Росії. Це буде величезною зміною для Європи і катастрофою для Путіна", – Джонсон
Фото: EPA/UPG

Зараз єдність Заходу міцна як ніколи, і ця тенденція буде зберігатися. Відповідні висновки можна робити з нещодавнього саміту країн Group of 7. Ознак ослаблення перед російською агресією та її енергетичним шантажем немає. 

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив на брифінгу в Києві. 

"Зараз немає перемовин, Володимир Путін навіть не пропонує її. І навіть якби була така пропозиція, не знаю, за яких обставин українці би погодились на ці перемовини. І з огляду на цю агресію, тиранію, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу", – зазначив він.

Джонсон впевнений, що світ подолає це і буде ще сильнішим.

"Європа має позбавитися від залежності від російського газу. Це буде величезною зміною для Європи і катастрофою для Путіна", – заявив премʼєр.

Джонсон вважає, що позиція Путіна з часом слабшає. Попереду будуть складні часи, але ми здолаємо їх і зробимо це у єдності.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що міцність у світі залежить і від нас. 

"Цей сигнал найголовніший і його не можна втратити", – зазначив він. 

Україна має продовжувати боротьбу в єдності. 

Нагадаємо, британський премʼєр прибув до України у День Незалежності. Він оголосив про новий пакет оборонної допомоги на понад $63 млн. 

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