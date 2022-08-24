"Європа має позбавитися залежності від газу Росії. Це буде величезною зміною для Європи і катастрофою для Путіна", – Джонсон

Зараз єдність Заходу міцна як ніколи, і ця тенденція буде зберігатися. Відповідні висновки можна робити з нещодавнього саміту країн Group of 7. Ознак ослаблення перед російською агресією та її енергетичним шантажем немає.

Про це премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон повідомив на брифінгу в Києві.

"Зараз немає перемовин, Володимир Путін навіть не пропонує її. І навіть якби була така пропозиція, не знаю, за яких обставин українці би погодились на ці перемовини. І з огляду на цю агресію, тиранію, подібні перемовини були б катастрофою для всього світу", – зазначив він.

Джонсон впевнений, що світ подолає це і буде ще сильнішим.

"Європа має позбавитися від залежності від російського газу. Це буде величезною зміною для Європи і катастрофою для Путіна", – заявив премʼєр.

Джонсон вважає, що позиція Путіна з часом слабшає. Попереду будуть складні часи, але ми здолаємо їх і зробимо це у єдності.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що міцність у світі залежить і від нас.

"Цей сигнал найголовніший і його не можна втратити", – зазначив він.

Україна має продовжувати боротьбу в єдності.

Нагадаємо, британський премʼєр прибув до України у День Незалежності. Він оголосив про новий пакет оборонної допомоги на понад $63 млн.