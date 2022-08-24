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Знову влучили по мосту біля Каховської ГЕС, - Хлань

Це вже не перше таке влучання.

Знову влучили по мосту біля Каховської ГЕС, - Хлань
Фото: EPA/UPG

Українські військові в черговий раз обстріляли міст через Каховську ГЕС у Херсонській області.

Про це повідомляє депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Херсонщина. Нова Каховка - ЗСУ знову влучили в міст біля ГЕС. Знову чітко в ціль", - написав він.

Нагадаємо, що 22 серпня українські захисники завдали удару по Антонівському мосту, коли по ньому рухалася колона російської техніки з боєприпасами.

Очільниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що ЗСУ тримають під контролем Антонівський та Каховський мости: хоча інфраструктура мостів не знищується, але ворогу не дають можливості нею користуватися.

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