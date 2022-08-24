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Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков

Процес розпаду РФ зможуть побачити українці, які нині живуть.

Після нашої перемоги РФ розвалиться на окремі утворення, – Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Україна переможе у війні з російськими окупантами, після чого РФ почне розпадатися на окремі державні утворення.

Так вважає міністр оборони України Олексій Резніков. Свою заяву він зробив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я бажаю нам усім вірити у перемогу України, бажаю вам і собі вірити в те, що добро точно переможе зло, оскільки ми з вами перебуваємо на світлій стороні сили. А вона точно має перевагу над темрявою. Ми з вами здолаємо орків і країна Мордору розвалиться на окремі державні утворення", – сказав Резніков.

За його словами, процес розпаду РФ зможуть побачити навіть українці, які нині живуть.

"Ми ж залишимося соборними, незалежними та єдиними", - наголосив він.

Глава оборонного відомства також висловив упевненість у тому, що День Незалежності України цьогоріч є одним із найважливіших в українській історії.

Він зазначив, що українці "точно не мають втратити шанс захистити свою незалежність". 

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні 12 142 одиниці техніки на $16,56 млрд, без урахування ракет.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що втрати Росії у повномасштабній війні проти України наразі складають близько 80 000 осіб. Йдеться не тільки про загиблих, а й про інші втрати.

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