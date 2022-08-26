КМДА запрошує на курс вивчення української мови

В перший понеділок вересня, 5 числа, стартує п’ятий безкоштовний курс вивчення української мови. Його проводить всеукраїнський проєкт “Єдині” від “Ініціативи “Навчай українською”.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

“Мета проєкту – допомогти 1 мільйону людей перейти на українську до кінця 2024 року. Долучитися до навчання може кожен охочий із будь-якої точки світу”, - йдеться у повідомленні.

Проєкт “Єдині” – це 28 днів підтримки у переході на українську. Учасники щодня отримуватимуть завдання та навчальні матеріали, матимуть змогу взяти участь у вебінарах та розмовних клубах.

Форма реєстрації: https://forms.gle/CEBmwEPmp1VycBGLA

Нагадаємо, у книгарню “Сяйво книги” на перший розмовний клуб для бажаючих розмовляти українською мовою прийшли майже 200 людей.