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Зросла кількість загиблих унаслідок повеней у Європі

Найбільше жертв стихійного лиха зафіксували у Чехії, Польщі та Австрії.

Зросла кількість загиблих унаслідок повеней у Європі
Наслідки повеней у Польщі
Фото: EPA/UPG

Унаслідок повеней, які накрили Центральну та Східну Європу, зросла кількість загиблих. Відомо про щонайменше вісім смертей. 

Про це пише ВВС та CNN.

У Чехії одна людина потонула в потоці поблизу міста Брунтал на північному сході країни. Семеро людей вважаються зниклими безвісти. У деяких регіонах лише за три дні випало близько трьох місяців опадів. Сотні домогосподарств залишилися без світла. У деяких частинах країни очікується подальше підвищення рівня води, а в інших все ще спостерігаються сильні дощі.

Наслідки повеней у Чехії
Фото: EPA/UPG
Наслідки повеней у Чехії

Відомо про чотирьох загиблих у Польщі, але у МВС уточнили, що точну причину смерті принаймні в одному випадку ще нпотрібно встановити. У країні вже евакуювали тисячі людей, у тому числі персонал і пацієнтів лікарні в місті Ниса. Дороги були сильно пошкоджені, а рух поїздів призупинено в багатьох частинах країни.

В Австрії двоє людей віком 70 і 80 років загинули на північному сході країни. Один із них, житель міста Хеберсдорф, очевидно намагався відкачати воду зі своєї квартири, коли потонув. Також відомо про смерть пожежника. 

У Румунії підтвердили, що ще двоє людей загинули внаслідок повені в неділю. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих. На сході країни під воду пішли села та міста. 

Наслідки повені у Румунії
Фото: EPA/UPG
Наслідки повені у Румунії

У Словаччині розлив річки Дунай спричинив повінь у районі Старого міста столиці Братислави, а місцеві ЗМІ повідомили, що рівень води перевищив 9 метрів, і, як очікується, зростатиме далі.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у соцмережі X, що відклав усі свої міжнародні зобов’язання «через екстремальні погодні умови та триваючі повені в Угорщині».

У Німеччині до повені готуються зокрема південні та східні землі. У землі Саксонія на річках оголошено попередження про повінь.

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