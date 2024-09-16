Зросла кількість загиблих унаслідок повеней у Європі

Унаслідок повеней, які накрили Центральну та Східну Європу, зросла кількість загиблих. Відомо про щонайменше вісім смертей.
У Чехії одна людина потонула в потоці поблизу міста Брунтал на північному сході країни. Семеро людей вважаються зниклими безвісти. У деяких регіонах лише за три дні випало близько трьох місяців опадів. Сотні домогосподарств залишилися без світла. У деяких частинах країни очікується подальше підвищення рівня води, а в інших все ще спостерігаються сильні дощі.
Відомо про чотирьох загиблих у Польщі, але у МВС уточнили, що точну причину смерті принаймні в одному випадку ще нпотрібно встановити. У країні вже евакуювали тисячі людей, у тому числі персонал і пацієнтів лікарні в місті Ниса. Дороги були сильно пошкоджені, а рух поїздів призупинено в багатьох частинах країни.
В Австрії двоє людей віком 70 і 80 років загинули на північному сході країни. Один із них, житель міста Хеберсдорф, очевидно намагався відкачати воду зі своєї квартири, коли потонув. Також відомо про смерть пожежника.
У Румунії підтвердили, що ще двоє людей загинули внаслідок повені в неділю. Раніше повідомляли про чотирьох загиблих. На сході країни під воду пішли села та міста.
У Словаччині розлив річки Дунай спричинив повінь у районі Старого міста столиці Братислави, а місцеві ЗМІ повідомили, що рівень води перевищив 9 метрів, і, як очікується, зростатиме далі.
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у соцмережі X, що відклав усі свої міжнародні зобов’язання «через екстремальні погодні умови та триваючі повені в Угорщині».
Due to the extreme weather conditions and the ongoing floods in Hungary, I have postponed all my international obligations.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) September 16, 2024
У Німеччині до повені готуються зокрема південні та східні землі. У землі Саксонія на річках оголошено попередження про повінь.
- Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями.
- Через повені Укрзалізниця оприлюднила зміни у графіку руху поїздів до Чехії, Австрії та Польщі.