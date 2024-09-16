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Росія вчора обстріляла енергетику в п'яти областях

У Чернігівській області живлення відновили тільки частково. 

Росія вчора обстріляла енергетику в п'яти областях
Фото: ДТЕК

Минулої доби росіяни обстріляли енергетику в п'яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській.

Знеструмлення були в Донецькій і Чернігівській. У першій внаслідок обстрілу без живлення опинилися підстанції, побутові споживачі, промисловість і залізниця, що призвело до порушень у курсуванні поїздів, повідомили в Міненерго

Живлення в Донецькій області уже відновили.

"У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено", – йдеться у повідомленні. 

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