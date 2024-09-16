Росія вчора обстріляла енергетику в п'яти областях

Минулої доби росіяни обстріляли енергетику в п'яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській.
Знеструмлення були в Донецькій і Чернігівській. У першій внаслідок обстрілу без живлення опинилися підстанції, побутові споживачі, промисловість і залізниця, що призвело до порушень у курсуванні поїздів, повідомили в Міненерго.
Живлення в Донецькій області уже відновили.
"У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено", – йдеться у повідомленні.