Росія вчора обстріляла енергетику в п'яти областях

У Чернігівській області живлення відновили тільки частково.

Минулої доби росіяни обстріляли енергетику в п'яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській і Херсонській.

Знеструмлення були в Донецькій і Чернігівській. У першій внаслідок обстрілу без живлення опинилися підстанції, побутові споживачі, промисловість і залізниця, що призвело до порушень у курсуванні поїздів, повідомили в Міненерго.

Живлення в Донецькій області уже відновили.

"У Чернігівській області внаслідок обстрілу відключились повітряні лінії, знеструмлювались 404 абоненти у 4 населених пунктах. Живлення частково відновлено", – йдеться у повідомленні.