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На Сумщині прикордонники збили "шахед" із стрілецької зброї

Під час падіння дрон не здетонував.

На Сумщині прикордонники збили "шахед" із стрілецької зброї
Збитий "шахед"
Фото: ДПСУ

Учора, під час чергової російської атаки дронами, на Сумщині прикордонники збили ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

На одному з напрямків державного кордону прикордонний наряд зафіксував політ баражуючого боєприпасу. Прикордонники  відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.

Згодом, з настанням світлої пори доби, збитий дрон убуло знайдено - він не здетонував під час падіння.

Збитий &quot;шахед&quot;
Фото: ДПСУ
Збитий "шахед"

Збитий &quot;шахед&quot;
Фото: ДПСУ
Збитий "шахед"

Зазначимо, що знищенням російських "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи. Однак, вже було багато випадків, коли дрони збивали і гвинтівками. 

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