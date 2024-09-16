Учора, під час чергової російської атаки дронами, на Сумщині прикордонники збили ворожий ударний безпілотник типу "Шахед".
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
На одному з напрямків державного кордону прикордонний наряд зафіксував політ баражуючого боєприпасу. Прикордонники відкрили вогонь з усієї наявної стрілецької зброї, в результаті чого БПЛА було збито", - йдеться в повідомленні.
Згодом, з настанням світлої пори доби, збитий дрон убуло знайдено - він не здетонував під час падіння.
Зазначимо, що знищенням російських "шахедів" переважно займаються мобільні вогневі групи. Однак, вже було багато випадків, коли дрони збивали і гвинтівками.