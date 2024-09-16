Головне за ніч та ранок понеділка, 16 вересня: атака БпЛА на Київ, понад 1000 боєзіткнень за тиждень, повені в Європі

Нічна повітряна атака, 1012 бойових зіткнень за тиждень, бої на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

У ніч на 16 вересня росіяни атакували Київ ударними безпілотниками, які заходили з різних напрямків і кількома групами.

Усі ворожі цілі було знищено Силами протиповітряної оборони, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Попко. "Восьма повітряна атака російських окупантів на Київ за першу половину вересня!" - написав він у Telegram.

"Сили та засоби протиповітряної оборони вразили в повітряному просторі навколо столиці майже два десятки БПЛА ворога! (Тип і кількість застосованого ворогом озброєння вкажуть у звітах Повітряні Сили)", - зазначив Попко.

Повітряна тривога в столиці тривала три години. Попередньо, у місті без руйнувань і постраждалих.

У ніч на 16 вересня російська армія атакувала Україну 56 ударними дронами типу Shahed. 53 дрони збили, ще три були втрачені локаційно.

Основним напрямком удару стала Київська область, повідомили в Telegram Повітряних сил. Запуск дронів ворог здійснив з Курська і Єйська, з 20:00 до 6:00.

“У результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за тиждень відбулося 1012 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни наступали на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку захисники впродовж тижня відбили 247 атак окупантів. Основні зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Селидове, Гродівка, Новогродівка та Михайлівка.

На Курахівському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога біля Красногорівки, Костянтинівки, Українська та Георгіївки, де ворог протягом тижня 274 рази безрезультатно намагався прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1060 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 634860 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

У зв'язку з повенями в Центральній Європі Укрзалізниця змінила рух деяких поїздів. Станом на ранок понеділка рейс із Києва до Відня курсує лише до Будапешта (і назад до Києва звідти).

Рейс Чоп-Відень угорськими вагонами класу Інтерсіті також обмежений лише до Будапешта. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці в Facebook.

"Рейси Прага – Перемишль – Прага скасовані. Рейс Прага – Чоп прямує в обʼїзд і прибуде до Чопа +2 години до розкладу. З Чопа – за графіком. Всі поїзди у сполученні України та Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін", – повідомив перевізник.

Масштабні повені почалися одразу в декількох країнах, зокрема в Польщі. В Угорщині мешканців попередили, що це найбільша повінь десятиліття.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!