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США виділять $300 мільйонів на гуманітарну допомогу палестинцям

Смуга Гази та Західний берег річки Йордан перебувають у стані гуманітарної кризи. 

США виділять $300 мільйонів на гуманітарну допомогу палестинцям
Допомога з США (архівне фото)
Фото: facebook/Максим Козицький

Сполучені Штати мають намір виділити 336 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги палестинцям у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американському Агентстві міжнародного розвитку (USAID).

Зазначається, що кошти дозволять доставити на ці території продукти, медикаменти та предмети першої потреби, а також - забезпечити взимку тимчасовим житлом тих палестинців, які були змушені залишити свої будинки.

В USAID заявили, що впродовж останнього року Смуга Гази та Західний берег річки Йордан перебувають у стані гуманітарної кризи. 

"США продовжують закликати всі сторони конфлікту домовитися про перемир’я та негайне звільнення заручників, а також забезпечити можливість широкомасштабного доправлення гуманітарної допомоги до Смуги Гази та всередині неї", – наголосили в агентстві.

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