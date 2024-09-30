США виділять $300 мільйонів на гуманітарну допомогу палестинцям

Сполучені Штати мають намір виділити 336 мільйонів доларів додаткової гуманітарної допомоги палестинцям у Секторі Гази та на Західному березі річки Йордан.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в американському Агентстві міжнародного розвитку (USAID).
Зазначається, що кошти дозволять доставити на ці території продукти, медикаменти та предмети першої потреби, а також - забезпечити взимку тимчасовим житлом тих палестинців, які були змушені залишити свої будинки.
В USAID заявили, що впродовж останнього року Смуга Гази та Західний берег річки Йордан перебувають у стані гуманітарної кризи.
"США продовжують закликати всі сторони конфлікту домовитися про перемир’я та негайне звільнення заручників, а також забезпечити можливість широкомасштабного доправлення гуманітарної допомоги до Смуги Гази та всередині неї", – наголосили в агентстві.
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