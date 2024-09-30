​Франція закликає Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван, повідомляє The Guardian.
Зокрема, Жан-Ноель Барро закликав усі сторони прийняти пропозицію щодо припинення вогню на 21 день. Цю пропозицію подали президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден.
Голова французької дипломатії зауважив, що пропозиція “все ще стоїть на столі для обговорення”, і додав, що “надія є, але час дуже обмежений”.
“Я закликаю Ізраїль припинити будь-яке наземне вторгнення та припинити вогонь, і я закликаю “Хезболлу” не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації безпеки в регіоні”, - наголосив Барро.
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