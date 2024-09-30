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​Франція закликає Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван

Також Франція закликала “Хезболлу” не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації безпеки в регіоні.

​Франція закликає Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван
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Фото: Ayal Margolin/Flash90

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Жан-Ноель Барро закликав усі сторони прийняти пропозицію щодо припинення вогню на 21 день. Цю пропозицію подали президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден.

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Голова французької дипломатії зауважив, що пропозиція “все ще стоїть на столі для обговорення”, і додав, що “надія є, але час дуже обмежений”.

“Я закликаю Ізраїль припинити будь-яке наземне вторгнення та припинити вогонь, і я закликаю “Хезболлу” не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації безпеки в регіоні”, - наголосив Барро.

  • “Хезболла” та Ізраїль ведуть перестрілку через кордон з початку війни у Смузі Гази, яка була спровокована нападом бойовиків ХАМАСу на південь Ізраїлю 7 жовтня. Протягом цього часу єменські хусити здійснювали спорадичні напади на Ізраїль і перешкоджали судноплавству в Червоному морі.

  • У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.

  • У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.

  • 30 вересня ХАМАС заявив про ліквідацію його лідера у Лівані під час авіаудару по південній частині країни.

  • Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону. 

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