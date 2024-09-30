​Франція закликає Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван

Також Франція закликала “Хезболлу” не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації безпеки в регіоні.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро під час візиту в Бейрут закликав Ізраїль припинити наземний наступ на Ліван, повідомляє The Guardian.

Зокрема, Жан-Ноель Барро закликав усі сторони прийняти пропозицію щодо припинення вогню на 21 день. Цю пропозицію подали президент Франції Еммануель Макрон і президент США Джо Байден.

Голова французької дипломатії зауважив, що пропозиція “все ще стоїть на столі для обговорення”, і додав, що “надія є, але час дуже обмежений”.

“Я закликаю Ізраїль припинити будь-яке наземне вторгнення та припинити вогонь, і я закликаю “Хезболлу” не робити жодних кроків, які призведуть до дестабілізації безпеки в регіоні”, - наголосив Барро.