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Байден проти ізраїльської наземної операції в Лівані, — ЗМІ

Президент США закликав припинити вогонь.

Байден проти ізраїльської наземної операції в Лівані, — ЗМІ
Президент США виступив перед Конгресом зі щорічною промовою
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану, пише AFP.

Він закликав до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

"Я знаю більше, ніж ви, можливо, знаєте, і мене влаштовує, якщо вони зупиняться. Ми повинні зараз припинити вогонь", — сказав Байден, відповідаючи на питання журналістів  чи знає він про плани Ізраїлю щодо проведення обмеженої операції в Лівані та чи згоден він з тим, щоб вона відбулася.

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