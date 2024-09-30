Байден проти ізраїльської наземної операції в Лівані, — ЗМІ

Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану, пише AFP.
Він закликав до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.
"Я знаю більше, ніж ви, можливо, знаєте, і мене влаштовує, якщо вони зупиняться. Ми повинні зараз припинити вогонь", — сказав Байден, відповідаючи на питання журналістів чи знає він про плани Ізраїлю щодо проведення обмеженої операції в Лівані та чи згоден він з тим, щоб вона відбулася.
- Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.
- У суботу ліванське угруповання "Хезболла" підтвердило, що її лідера Хасана Насраллу вбито. Про його ліквідацію у Бейруті раніше заявляв Ізраїль.
- У ЦАХАЛі повідомили, що крім Насралли вдалося ліквідувати ще понад 20 терористів-керівників, зокрема командувача Південного фронту "Хезболли" Алі Каракі та начальника особистої охорони Насралли Ібрагіма Хусейна Джазіні.