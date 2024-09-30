Байден проти ізраїльської наземної операції в Лівані, — ЗМІ

Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри влади Ізраїлю розпочати наземну військову операцію на території Лівану, пише AFP.

Він закликав до припинення вогню, оскільки напруга в регіоні зросла після вбивства лідера Хезболли Хасана Насралли.

"Я знаю більше, ніж ви, можливо, знаєте, і мене влаштовує, якщо вони зупиняться. Ми повинні зараз припинити вогонь", — сказав Байден, відповідаючи на питання журналістів чи знає він про плани Ізраїлю щодо проведення обмеженої операції в Лівані та чи згоден він з тим, щоб вона відбулася.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль планує обмежену наземну операцію в Лівані, яка спрямована на ліквідацію інфраструктури бойовиків "Хезболли" вздовж кордону.