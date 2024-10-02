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Порошенко зустрівся з віцепрезидентом ЄК і президентом ЄНП, говорили про пріоритетність "українського питання"

Лідер "Європейської Солідарності" перебуває у Брюсселі.

Порошенко зустрівся з віцепрезидентом ЄК і президентом ЄНП, говорили про пріоритетність "українського питання"
З виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом
Фото: eurosolidarity.org

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Брюсселі, зустрівся з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом. Як повідомляє пресслужба "ЄС",  Порошенко подякував Добмровскісу за незмінну підтримку України у зміцненні макроекономічної стабільності та поступової інтеграції до Європейського Союзу. А також підкреслив важливість збереження пріоритетності «українського питання» у порядку денному нового складу Європейської Комісії.

«Обговорили процедуру та умови виділення Євросоюзом подальших пакетів макрофінансової допомоги Україні, в тому числі за рахунок заморожених російських активів. Наголосив на необхідності збільшення бюджетних асигнувань ЄС на потреби фінансування оборонних потреб як України, так і Євросоюзу, а також важливості посиленого страхування бізнесу в умовах війни, що триває. Детально обговорили хід реформ в Україні, зокрема у сфері публічних фінансів та державних закупівель», – написав Петро Порошенко в соцмережах.

Під час зустрічі з одним з важковаговиків європейських політиків, Президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером Порошенко обговорив пріоритети роботи нових складів Європарламенту та Єврокомісії з акцентом на посилення допомоги Україні. «Також це стосується і високої динаміки переговорного процесу щодо вступу України до ЄС», – вважає лідер «Євросолідарності».

З президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером
Фото: eurosolidarity.org
З президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером

«Вплив політичної родини ЄНП на роботу інституцій ЄС та процес прийняття рішень зростає», – констатував Порошенко.

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