Порошенко зустрівся у Брюсселі з оновленою Групою друзів України в Європарламенті

Лідер «Євросолідарності» Петро Порошенко в Брюсселі зустрівся з оновленою Групою друзів України в Європарламенті на чолі з депутатом ЄП Петрасом Ауштрявічусом.

«Приємно вражений рівнем мобілізації прихильників України в стінах нового Європейського Парламенту. Серед них тепер все більше представників з країн Західної та Центральної Європи. Зараз близько сотні європарламентаріїв активно залучені до «українського досьє» та прагнуть допомогти нашій державі у ці складні часи. Така підтримка надзвичайно важлива», – написав Порошенко у соцмережах.

«Майже півтори години нашої розмови пролетіли як одна мить. Відверті дискусії, «мозкові штурми» практично з усіх питань порядку денного. Обговорили і ситуацію на фронті, і шляхи справедливого та реалістичного завершення війни, потреби ЗСУ і можливості європейського «оборонки», і способи покарання агресора», – повідомив Порошенко. Також йшлося про пріоритети повоєнного відновлення України та перспективи вступу до ЄС та НАТО, додав він.

«Україна повинна отримати підтверджену гарантію, що стане членом НАТО в перший день миру. Тільки такий механізм може втримати Росію від нового нападу. Щиро вдячний депутатам за підтримку нашої ініціативи зі схвалення саме резолюції щодо України як першої резолюції нового скликання законодавчого органу ЄС», – пише Петро Порошенко.

Порошенко також зустрівся з новопризначеним Головою Делегації Європарламенту у Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Пеккою Товері. «Досвідчений системний професіонал із величезним військовим бекграундом глибоко розуміє виклики, перед якими постала України, та стратегічну важливість перемоги над російським агресором для тривалої безпеки на континенті. Детально обговорили ситуацію на фронті, потреби ЗСУ і можливості Європейського Союзу для зміцнення військової стійкості України, а також перспективи прискорення переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу», – зазначив пʼятий президент.

Нагадаємо, Петро Порошенко у Брюсселі також провів зустрічі з виконавчим віцепрезидентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом, з Генеральним директором із питань розширення та політики сусідства Європейської Комісії Герт-Яном Купманом, з депутатом Європарламенту Андріусом Кубілюсом, який є кандидатом на посаду Єврокомісара з питань безпеки та космосу, з депутатом Європарламенту, співдоповідачем з питань України Міхаелем Ґалером, з Президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером.