Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Вибори у 2025-му? У владі обговорюють можливі сценарії
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
Росіяни атакували Харків і область КАБами, 13 поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Шмигаль: зміни до програми єОселя сприятимуть поверненню людей на деокуповані території

Зокрема, у низці областей можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Шмигаль: зміни до програми єОселя сприятимуть поверненню людей на деокуповані території
Фото: Facebook/Aris Messinis

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміни до програми єОселя сприятимуть поверненню людей на деокуповані території.

Про це він сказав 4 жовтня під час засідання уряду. 

“Ухвалили сьогодні зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років”, – сказав прем’єр.

Зазначається, що єОселя – це успішна урядова програма, завдяки якій уже 13 тисяч родин мають власне житло. Перший внесок іпотеки за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення.

Загалом за час роботи програми єВідновлення понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок.

Нагадаємо, у серпні уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно. В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies