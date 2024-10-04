Шмигаль: зміни до програми єОселя сприятимуть поверненню людей на деокуповані території

Зокрема, у низці областей можна буде придбати житло, яке старше 10 років.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що зміни до програми єОселя сприятимуть поверненню людей на деокуповані території.

Про це він сказав 4 жовтня під час засідання уряду.

“Ухвалили сьогодні зміни до програми єОселя, які сприятимуть поверненню людей на деокуповані території, а також є частиною підтримки внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, в Чернігівській, Харківській, Запорізькій, Сумській і Херсонській областях можна буде придбати житло, яке старше 10 років”, – сказав прем’єр.

Зазначається, що єОселя – це успішна урядова програма, завдяки якій уже 13 тисяч родин мають власне житло. Перший внесок іпотеки за програмою єОселя можна покрити за рахунок сертифікату єВідновлення.

Загалом за час роботи програми єВідновлення понад 60 тис. українських родин отримали кошти на ремонт пошкоджених домівок.

Нагадаємо, у серпні уряд зменшив перший внесок по іпотеці до 10% для громадян віком до 25 років включно. В уряді очікують, що частка молоді серед користувачів програми зростатиме.