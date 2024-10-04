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На Чернігівщині сапери вилучили 5 вибухонебезпечних предметів

Якщо ви побачили підозрілий предмет, то не чіпайте його і сповістіть рятувальників.

На Чернігівщині сапери вилучили 5 вибухонебезпечних предметів
Фото: ДСНС

На Чернігівщині сапери вилучили 5 вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє ДСНС. 

Мінометну міну, касетний елемент від РСЗВ «Град», 2 артилерійських снаряди та підривник виявили на території трьох громад Чернігівського району.

Рятувальники нагадали: якщо ви побачили підозрілий предмет, то у жодному разі не чіпайте його, не намагайтеся самостійно його вилучити чи розібрати, оскільки ваші дії можуть спровокувати вибух. Негайно повідомте до Служби порятунку за номером 101. 

Небезпечні знахідки вилучаються та знищуються виключно фахівцями-піротехніками ДСНС України.

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