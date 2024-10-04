За даними слідства, чоловік переодягнувся в камуфляжний військовий одяг і перефарбував викрадений позашляховик в зелений колір, щоб не викликати підозр.

У Києві 27-річного чоловіка підозрюють в умисному вбивстві знайомої заради її автомобіля Toyota Prado, повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, наприкінці вересня до 51-річної власниці квартири у Деснянському районі прийшов її 27-річний знайомий. Чоловіка жінка знала вже певний час, іноді допомагала йому грошима. Того вечора знайомий залишився в її квартирі на ніч. Після того, як жінка перестала відповідати на телефонні дзвінки, рідні знайшли її задушеною в спальні. Окрім того, зник позашляховик вбитої.

Правоохоронці встановили, що близько півночі, молодий чоловік взяв мотузку та задушив жінку, після чого забрав її автомобіль Toyota Prado.

У подальшому, аби не викликати підозр, чоловік переодягнувся в камуфляжний військовий одяг, перефарбував викрадений позашляховик в зелений колір, зняв з нього номери та поїхав додому на Чернігівщину, де його і знайшли. Жодних мотивів своїх дій молодик не пояснює.

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва 27-річному жителю Чернігівської області повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства жінки з корисливих мотивів та незаконному заволодінні її автомобілем, поєднаним з насильством, небезпечним для життя потерпілого (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 289 КК України).

Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років, або довічне позбавлення волі.