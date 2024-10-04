Головне за ніч та ранок п’ятниці, 4 жовтня: дронова атака на Київ, 142 боєзіткнення, пожежа на нафтобазі в Росії

Нічна повітряна атака, 142 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Цієї ночі ворог атакував 19 ударними БпЛА. Армія окупантів здійснила запуски з російських районів Приморсько-Ахтарська і Курська та з окупованого Криму.

Захисники збили дев'ять дронів, ще сім були втрачені локаційно.

"9 ударних БпЛА збито протиповітряною обороною у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Херсонській областях. 7 ворожих безпілотників локаційно втрачено, імовірно внаслідок протидії РЕБ (інформація про руйнування та потерпілих не надходила)", – йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби відбулося 142 зіткнення.

Росія завдала трьох ракетних ударів, 67 авіаударів (135 КАБів), провела 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Покровському напрямку захисники відбили 30 атак окупантів. Росіяни намагалися просунутися неподалік Сухої Балки, Гірника, Променя, Новоторецького і Крутого Яру.

На Курахівському напрямку в районах Новоолександрівки, Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки, Трудового, Воздвиженки, Антонівки і Катеринівки росіяни 23 рази намагалися прорвати оборонні рубежі.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1230 російських окупантів, 15 танків, 59 ворожих артилерійських систем, 31 бойову броньовану машину та 1 систему ППО. Загальні бойові втрати особового складу противника з 24.02.22 по 04.10.24 орієнтовно склали близько 657 940 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі столиці пошкоджень внаслідок ворожої дронової атаки зазнала квартира на восьмому поверсі 16-поверхового будинку.

Спецслужби, що прибули на місце, виявили, що під час роботи протиповітряної оборони уламком в помешканні вибило металопластикову раму. Розпочалася пожежа, проте загоряння оперативно було ліквідовано. Інформації про потерпілих не надходило.

У Воронезькій області Росії, за інформацією місцевої влади, безпілотник атакував нафтобазу в Аннинському районі.

Губернатор регіону поквапився заявити, що БпЛА "був подавлений засобами РЕБ", після чого "впав на порожню цистерну, через що виникло загоряння".

Проте, судячи з кадрів, викладених у соцмережах, дрон навряд відхилився від курсу, а пожежа виявилася відчутно більш масштабною, ніж у випадку "порожньої цистерни".

У російському місті Новосибірськ спалили обласне управління ФСБ. Підпал стався вранці четверга.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, у вибите вікно російської спецслужби кинули легкозаймисті суміші і підпалили. На думку української воєнної розвідки, в Росії зростає кількість людей, готових на "відчайдушні кроки" проти кремлівського режиму.

Судячи з оприлюдненого ролику, підпал вчинила одна людина. Відеозйомку вели з автомобіля.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала часові рамки підготовки українських пілотів F-16 в США, повідомляє Укрінформ.

“Як відомо, однією з вимог підготовки пілотів є володіння англійською мовою. Отже, щойно ці пілоти будуть навчені та готові, ми почнемо з ними працювати”, – зазначила Сінгх.

Вона додала, що наразі не може надати оновленої інформації про графік тренувань.

Речниця Пентагону також повідомила, що США і надалі не допомагатимуть власними силами Україні в війні, а натомість надаватимуть їй озброєння.

Під час брифінгу її попросили прокоментувати заклик українського президента до союзників НАТО допомагати Україні збивати ворожі дрони і ракети, як вони допомагали Ізраїлю. Сінгх сказала, що це дуже різні поля битв, і що така допомога означала б втягування США у війну.

Речниця американського Міноборони нагадала, що на початку повномасштабного вторгнення президент Джо Байден доручив Пентагону забезпечити українців необхідним на полі бою. Україна, за її словами, дуже успішно використовувала протиповітряну оборону та інші засоби, аби продовжувати повертати свою територію.

Сінгх додала, що міністр оборони США Ллойд Остін нещодавно говорив телефоном з українським міністром Рустемом Умєровим і дізнався від нього останні новини з поля бою, щоб краще розуміти, які спроможності потрібні надалі.

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