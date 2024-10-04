Сили оборони вдарили по нафтобазі в Воронезькій області

На атакованій цієї ночі нафтобазі в Воронезькій області розміщувалися 20 резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. Удару завдали дронами, і до атаки причетна СБУ, повідомили джерела редакції.

У районі нафтобази "Аннанєфтєпродукт" активно працювала ППО. Однак місцеві повідомляли про п'ять потужних "прильотів", після чого там спалахнула пожежа.

Джерела додали, що нафтобази ворога важливі для його логістики.