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Джерела: на атакованій дронами нафтобазі в Росії розміщувалися 20 резервуарів з ПММ, за ударами стоїть СБУ

Місцеві повідомляли про п'ять потужних вибухів. 

Джерела: на атакованій дронами нафтобазі в Росії розміщувалися 20 резервуарів з ПММ, за ударами стоїть СБУ
Сили оборони вдарили по нафтобазі в Воронезькій області
Фото: скріншот

На атакованій цієї ночі нафтобазі в Воронезькій області розміщувалися 20 резервуарів з паливно-мастильними матеріалами. Удару завдали дронами, і до атаки причетна СБУ, повідомили джерела редакції.

У районі нафтобази "Аннанєфтєпродукт" активно працювала ППО. Однак місцеві повідомляли про п'ять потужних "прильотів", після чого там спалахнула пожежа.

Джерела додали, що нафтобази ворога важливі для його логістики.

  • Уночі влада Ворнезької області повідомила про атаку дронів на нафтобазу. Однак росіяни стверджували, що атаку відбили, і що дрон упав на "порожній" резервуар.
  • Вранці Генштаб підтвердив атаку. Там повідомили, що було щонайменше одне влучання. 
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