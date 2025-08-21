На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
США і ЄС узгодили наступні кроки для зниження мит і посилення торговельного партнерства

Результати мають бути вже за кілька тижнів.

США і ЄС узгодили наступні кроки для зниження мит і посилення торговельного партнерства
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

США і Євросоюз оприлюднили спільну заяву, яка деталізує реалізацію торговельної угоди, пише Bloomberg.

Документ передбачає поступове зниження мит на європейські автомобілі вже найближчими тижнями, а також відкриває шлях до нових пільг для сталі та алюмінію.

Відповідно до домовленостей, США знизять мито на європейські авто з 27,5% до 15% у разі, якщо ЄС внесе законодавчу пропозицію про скасування частини своїх тарифів на американські промислові товари та надасть преференційний доступ на ринок для окремих продуктів — від морепродуктів до аграрної продукції.

«Ця угода забезпечує передбачуваність, приносить користь нашим громадянам і компаніям та зміцнює трансатлантичні відносини», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Президент США Дональд Трамп назвав домовленості «великим кроком» і нагадав, що ще раніше замість 30% тарифів він встановив єдиний рівень у 15% на більшість європейських товарів.

Згідно із заявою, США застосують знижені мита на літаки та їхні комплектуючі, фармацевтичні препарати та інші товари. Натомість ЄС зобов’язується збільшити закупівлі американської оборонної продукції та штучних чипів на суму щонайменше $40 млрд. Також європейські компанії мають інвестувати у стратегічні сектори економіки США, включно з напівпровідниками та високотехнологічним виробництвом.

Крім того, обговорюють співпрацю щодо захисту внутрішніх ринків сталі та алюмінію від надлишкових потужностей третіх країн.

ЄС пообіцяв забезпечити доступ американських харчових товарів — горіхів, молочної продукції, фруктів, насіння, соєвої олії, свинини та м’яса бізона.

Водночас сторони не досягли прогресу щодо вина, міцного алкоголю та медичних виробів.

Окремо у спільній заяві наголосили, що ЄС не запроваджуватиме «мережевих зборів» у цифровій сфері, а також намагатиметься зробити гнучкішими свої правила щодо вуглецевого імпорту та корпоративної звітності, аби уникнути надмірних бар’єрів для трансатлантичної торгівлі.

  • 7 серпня нові масштабні тарифи Трампа набули чинності для понад 90 країн світу, зокрема, і для ЄС.
  • У липні США і ЄС уклали торговельну угоду - імпортне мито Штатів для блоку становить 15% (як і мито ЄС для США), а не 30%, як у разі, якби угоди досягти не вдалося.
