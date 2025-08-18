Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Київ передав ЗСУ ще 6 тисяч дронів

Допомогу отримали бійці 3-го армійського корпусу ЗСУ.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко передав Збройним Силам України нову партію допомоги від київської громади – ще 6 тисяч дронів різних типів. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. 

«Передав від громади столиці бійцям 3-го армійського корпусу ЗСУ нову партію необхідної допомоги — ще 6000 дронів різних типів. Зокрема, частину з них отримають і військові 3-ї штурмової бригади, яка входить до складу корпусу», - написав Віталій Кличко. 

Він зазначив, що з початку 2025 року з міського бюджету Київ виділив 400 млн грн для 3-ої штурмової бригади, а минулого року вона отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux.

«Від початку року з міського бюджету цій бригаді на оснащення Київ виділив 400 млн грн. Цієї зими бійцям 3-ї штурмової столиця передала сучасну мобільну школу для навчання керуванню FPV-дронами. Її створили на базі старого автобуса МАЗ, який повністю оновили та оснастили. А минулого року 3 штурмова отримала, зокрема, понад 10 000 дронів та 20 нових пікапів Toyota Hilux. Їх закупили за кошти, виділені бригаді столицею», - написав Віталій Кличко. 

За словами мера столиці, загалом у 2025-му на підтримку ЗСУ Київрада спрямувала вже 6 млрд грн. Бійцям різних бригад Київ відправив на фронт понад 40 000 БпЛА.
