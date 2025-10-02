Туск повідомив про новий інцидент у Балтійському морі біля Щецина

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про новий інцидент на узбережжі Балтійського моря біля польського порту Щецин поблизу кордону з Німеччиною.

Про це він заявив під час зустрічі з європейськими лідерами в Копенгагені, де обговорюють гібридні атаки з боку Росії, пише Bloomberg.

“У нас зараз ще один інцидент, поблизу порту Щецин”, – сказав Туск.

Водночас подробиць він не надав.

Речник уряду Адам Шлапка також відмовився деталізувати інформацію про інцидент.

Питання безпеки Європи є головною темою зустрічі у Копенгагені після серії порушень повітряного простору ЄС російськими дронами та літаками останніми тижнями. У Данії зафіксували кілька випадків появи дронів поблизу аеропортів напередодні саміту.

Три російські винищувачі також увійшли в повітряний простір Естонії на 12 хвилин у вересні. Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України близько 19 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати.

Туск сказав, що інциденти в Балтійському морі трапляються “майже щодня”. Він виділив два, в яких нібито брали участь російські судна поблизу польської нафтової платформи та трубопроводу минулого місяця.

Прикордонна служба Польщі заявила, що минулого місяця два російські літаки пролетіли на низькій висоті поблизу нафтової платформи, що належить Orlen SA, і назвала це провокаційною поведінкою. Москва традиційно заперечує вхід у повітряний простір НАТО.