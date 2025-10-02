Щонайменше 30 людей загинули та 200 отримали поранення після обвалу риштувань у церкві в Ефіопії

Правила охорони праці та техніки безпеки в Ефіопії виконуються неналежно, через що аварії на будівництві трапляються доволі часто.

церква в Ефіопії, де сталася трагедія

Щонайменше 30 осіб загинули та понад 200 отримали поранення внаслідок обвалу риштувань у церкві в Ефіопії, передає “Бі-Бі-Сі”. Тисячі вірян зібралися в церкві Арерті Маріам рано-вранці, коли конструкція впала.

Люди відвідували храм у центральному районі Мінджар Шекнора, приблизно за 70 км від столиці Аддис-Абеби, під час щорічного православного святкування на честь Діви Марії.

Кількість загиблих може зрости, каже місцева влада. Багато людей досі перебувають під завалами, рятувальні роботи тривають.

Очевидці описують подію як раптову та хаотичну: відвідувачі в паніці розбіглися, рятуючи життя.

«Велика частина церкви обвалилася – звук руйнування дерев’яної конструкції був гучним і страшним», – розповів один зі свідків.

Деяких постраждалих із тяжкими травмами перевезли до Аддис-Абеби для подальшого лікування.

Уряд у заяві, поширеній державним Ефіопським телебаченням, висловив «глибокі співчуття у зв’язку з наслідками обвалу риштувань».