МЗС: Україна вітає план США щодо припинення війни в Смузі Гази

План США є важливим внеском у пошук справедливого та сталого врегулювання на Близькому Сході.

Міністерство закордонних справ України привітало оприлюднення Комплексного плану Президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Секторі Газа, ідеться у заяві відомства.

Україна високо оцінює лідерську роль Сполучених Штатів у відновленні миру та стабільності на Близькому Сході, а також у підтримці міжнародного миру та безпеки.

У МЗС наголосили, що план США є важливим внеском у пошук справедливого та сталого врегулювання, який має базуватися на принципах міжнародного права та враховувати законні права і прагнення людей в Ізраїлі та Палестині.

Україна закликає всі сторони до швидкої практичної імплементації плану, що дозволить зупинити війну, подолати гуманітарну кризу та зберегти людські життя.

Втілення плану, переконані у МЗС, сприятиме відновленню безпеки в регіоні на засадах поваги до міжнародного права та Статуту ООН.