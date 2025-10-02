У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
Світ

В аеропорту Нью-Йорка зіткнулися два літаки, травмувалася людина

Один літак Delta Air Lines здійснював посадку, а інший мав злетіти.

В аеропорту Нью-Йорка зіткнулися два літаки, травмувалася людина
Фото: EPA/UPG

У середу в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку на низькій швидкості зіткнулися два літаки, внаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення, повідомляє DW.

У заяві аеропорту йдеться, що зіткнення двох регіональних літаків Delta Air Lines, на борту яких загалом було 93 пасажири та члени екіпажу, сталося о 21:58 за місцевим часом, коли один з них здійснював посадку, а інший збирався злетіти.

Одна людина отримала “травми, що не загрожують життю”, її госпіталізували. Один бортпровідник також отримав незначні травми.

Delta заявила, що “співпрацюватиме з усіма відповідними органами влади, щоб переглянути” заходи безпеки.

На роботу в аеропорту зіткнення не вплинуло.

Літак Delta Connection, який брав участь у зіткненні, експлуатується Endeavor Air.
