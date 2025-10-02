В аеропорту Нью-Йорка зіткнулися два літаки, травмувалася людина

Один літак Delta Air Lines здійснював посадку, а інший мав злетіти.

У середу в аеропорту Ла-Гуардія в Нью-Йорку на низькій швидкості зіткнулися два літаки, внаслідок чого щонайменше одна людина отримала поранення, повідомляє DW.

У заяві аеропорту йдеться, що зіткнення двох регіональних літаків Delta Air Lines, на борту яких загалом було 93 пасажири та члени екіпажу, сталося о 21:58 за місцевим часом, коли один з них здійснював посадку, а інший збирався злетіти.

Одна людина отримала “травми, що не загрожують життю”, її госпіталізували. Один бортпровідник також отримав незначні травми.

Delta заявила, що “співпрацюватиме з усіма відповідними органами влади, щоб переглянути” заходи безпеки.

На роботу в аеропорту зіткнення не вплинуло.

Літак Delta Connection, який брав участь у зіткненні, експлуатується Endeavor Air.