Reuters: поставки американських ракет “Томагавк” до України малоймовірні

Бажання адміністрації Трампа направити Україні ракети “Томагавк” далекого радіуса дії може бути нежиттєздатним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Американський чиновник припустив, що Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет, на меншу відстань, ніж 2500 км.

Він також зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності та постачати її Україні, але продаж “Томагавків” для України малоймовірний.

Згідно з бюджетними документами Пентагону, основним користувачем ракет “Томагавк” є ВМС США. Зараз вони придбали 8 959 одиниць ракет за середньою ціною 1,3 млн доларів кожна.

Ракета “Томагавк” виробляється з середини 1980-х років, останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують придбати 57 ракет у 2026 році.

Що відомо про передачу “Томагавків” Україні