Якщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
ЕксклюзивЯкщо помилився, ніхто не має дізнатися, – хірургиня Анастасія Пристая про наслідки приховування медичних помилок в Україні
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
«У державній лікарні можна створити квітучий сад»: як головний лікар з Тернопільщини Віктор Гунька запалює в соцмережах
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
ГоловнаСвіт

Reuters: поставки американських ракет “Томагавк” до України малоймовірні

Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет, на меншу відстань, ніж 2500 км.

Reuters: поставки американських ракет “Томагавк” до України малоймовірні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Бажання адміністрації Трампа направити Україні ракети “Томагавк” далекого радіуса дії може бути нежиттєздатним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Американський чиновник припустив, що Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет, на меншу відстань, ніж 2500 км.

Він також зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності та постачати її Україні, але продаж “Томагавків” для України малоймовірний.

Згідно з бюджетними документами Пентагону, основним користувачем ракет “Томагавк” є ВМС США. Зараз вони придбали 8 959 одиниць ракет за середньою ціною 1,3 млн доларів кожна.

Ракета “Томагавк” виробляється з середини 1980-х років, останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують придбати 57 ракет у 2026 році.

Що відомо про передачу “Томагавків” Україні
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies