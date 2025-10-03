Reuters: поставки американських ракет “Томагавк” до України малоймовірні

Бажання адміністрації Трампа направити Україні ракети “Томагавк” далекого радіуса дії може бути нежиттєздатним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.
Американський чиновник припустив, що Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет, на меншу відстань, ніж 2500 км.
Він також зазначив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності та постачати її Україні, але продаж “Томагавків” для України малоймовірний.
Згідно з бюджетними документами Пентагону, основним користувачем ракет “Томагавк” є ВМС США. Зараз вони придбали 8 959 одиниць ракет за середньою ціною 1,3 млн доларів кожна.
Ракета “Томагавк” виробляється з середини 1980-х років, останніми роками виробництво коливалося від 55 до 90 на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують придбати 57 ракет у 2026 році.
Що відомо про передачу “Томагавків” Україні
США розглядають можливість передачі далекобійних ракет Tomahawk Україні, але остаточне рішення за президентом Дональдом Трампом, заявив віцепрезидент Джей Ді Венс.
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом надання Україні далекобійної зброї, але не уточнив, якої саме.
Раніше медіа писали, що президент України просив у Трампа ракети “Томагавк” для ударів углиб Росії.
Спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні Кіт Келлог дистанціювався від своїх попередніх коментарів щодо планів США відповісти на запит президента України Володимира Зеленського щодо американських крилатих ракет далекого радіуса дії “Томагавк” для здійснення ударів по території Росії.
Український президент раніше заявив, що Трамп підтримав удари по енергетичній інфраструктурі і по місцях виробництва ракет і дронів у Росії, якщо та завдаватиме аналогічних ударів по Україні.
Видання The Wall Street Journal з посиланням на джерела в американській адміністрації стверджує, що Сполучені Штати надаватимуть Україні розвідувальні дані для здійснення далекобійних ракетних ударів по об'єктах енергетики Росії.
У липні The Washington Post писала, що Трамп розглядав можливість відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у списку постачання немає.