Служба зовнішньої розвідки: експорт російської пшениці впав майже на третину

Постачання на зовнішні ринки у 2025 році можуть скоротитися до 43,4 млн тонн.

Окупант на патрулюванні на полі поблизу окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 року, де щойно зібрано врожай

У липні–вересні 2025 року Росія експортувала 10,9 млн тонн пшениці — на 29 % менше, ніж торік.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Прогноз постачань на весь рік зменшили до 43,4 млн тонн проти 53 млн тонн у попередньому маркетинговому році, з яких 44 млн тонн становила пшениця.

Причинами падіння стали слабший попит імпортерів (передусім Єгипту), конкуренція з боку Аргентини, Австралії та ЄС, а також погіршення рентабельності експорту через зміцнення рубля, подорожчання зерна всередині країни й підвищення мита на 30%.

У СЗР зазначають, що така динаміка послабить позиції Росії на світовому ринку зерна, скоротить валютні надходження та поглибить тиск на економіку держави-агресора, яка вже перебуває під санкціями.