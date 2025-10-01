Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
"Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство", – хірургиня Анастасія Пристая
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Служба зовнішньої розвідки: експорт російської пшениці впав майже на третину

Постачання на зовнішні ринки у 2025 році можуть скоротитися до 43,4 млн тонн.

Служба зовнішньої розвідки: експорт російської пшениці впав майже на третину
Окупант на патрулюванні на полі поблизу окупованого Мелітополя, Запорізька область, 14 липня 2022 року, де щойно зібрано врожай
Фото: EPA/UPG

У липні–вересні 2025 року Росія експортувала 10,9 млн тонн пшениці — на 29 % менше, ніж торік. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Прогноз постачань на весь рік зменшили до 43,4 млн тонн проти 53 млн тонн у попередньому маркетинговому році, з яких 44 млн тонн становила пшениця.

Причинами падіння стали слабший попит імпортерів (передусім Єгипту), конкуренція з боку Аргентини, Австралії та ЄС, а також погіршення рентабельності експорту через зміцнення рубля, подорожчання зерна всередині країни й підвищення мита на 30%.

У СЗР зазначають, що така динаміка послабить позиції Росії на світовому ринку зерна, скоротить валютні надходження та поглибить тиск на економіку держави-агресора, яка вже перебуває під санкціями.
