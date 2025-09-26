BBC: Тоні Блер веде переговори про очолення перехідної влади у Смузі Гази

Вважається, що колишній британський прем'єр вів переговори на високому рівні з усіма сторонами щодо планування припинення війни та післяконфліктного майбутнього палестинської території.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер бере участь в обговореннях щодо можливості очолити перехідний орган влади у Смузі Гази за умови укладення домовленості про припинення вогню.

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела.

Остання пропозиція, яку цього тижня обговорювали президент США Дональд Трамп та арабські лідери в ООН, передбачає, що перед поверненням Гази під контроль Палестини, територією керуватиме перехідний орган за підтримки ООН та країн Перської затоки.

Вашингтон підтримав ідею, щоб перехідний орган очолив Блер. Водночас офіс політика заявив, що не підтримуватиме заходів, які можуть призвести до переміщення населення Гази.

Відомо, що Блер зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в серпні для обговорення планів щодо післявоєнної Смуги Гази.

Колишній прем'єр-міністр протягом кількох років після звільнення з посади у 2007 році обіймав посаду посланника на Близькому Сході в рамках “Квартету” міжнародних посередників (США, ЄС, Росії та ООН). Він зосередився на забезпеченні економічного розвитку Палестини та створенні умов для реалізації концепції двох держав.

На посаді британського прем’єра Блер у 2003 році схвалив введення британських військ у війну в Іраці. Це рішення гостро розкритикували під час офіційного розслідування конфлікту, яке виявило, що урядовець діяв на основі недостовірних розвідувальних даних, не маючи впевненості щодо виробництва там зброї масового знищення.

Інформація про обговорення участі Блера в перехідному управлінні для Гази з'явилася після того, як президент Палестини Махмуд Аббас заявив вчора, що готовий співпрацювати з Трампом та іншими світовими лідерами для реалізації плану двох держав.

Аббас наголосив на неприйнятності будь-якої майбутньої ролі ХАМАС у керуванні Газою і зажадав роззброєння угруповання.