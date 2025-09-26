Трамп запроваджує мита на імпортні ліки, вантажівки та меблі

Ця вечірня заява є найжорсткішою торговельною політикою президента з моменту оприлюднення взаємних тарифів практично на всіх торговельних партнерів США у квітні.

Президент США Дональд Трамп вчора ввечері оголосив про запровадження з 1 жовтня мит на фармацевтичні препарати, великогабаритні вантажівки, обладнання для ремонту будинків та меблі, “відродивши свою глобальну торговельну війну”.

Про це повідомляє France24.

Ця вечірня заява є найжорсткішою торговельною політикою президента з моменту оприлюднення взаємних тарифів практично на всіх торговельних партнерів США у квітні.

Республіканець написав на своїй платформі Truth Social, що починаючи з 1 жовтня, “ми запровадимо 100% тариф на будь-який брендований або запатентований фармацевтичний продукт, якщо компанія не БУДУЄ свій фармацевтичний завод в Америці”.

В окремому дописі він повідомив про 25% на “всі “важкі (великі) вантажівки”, виготовлені в інших частинах світу, щоб підтримати американських виробників, зокрема, таких як Peterbilt, Kenworth, Freightliner та Mack Trucks.Трамп заявив, що тарифи на вантажівки були запроваджені “з багатьох причин, але понад усе – для цілей національної безпеки”.

Також з 1 жовтня США запроваджують “50% тариф на всі кухонні шафи, туалетні столики та супутні товари” і будуть стягувати 30% тариф на м’які меблі.

За даними Комісії з міжнародної торгівлі США, у 2022 році у країні імпорт, переважно з Азії, становив 60% усіх проданих меблів, включно з 86% усіх дерев’яних меблів та 42% всіх м’яких меблів.