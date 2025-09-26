Трамп проти ООН: вимагає розслідувати "потрійний саботаж" на Генасамблеї

Республіканець вважає, що три неприємні інциденти не були збігом обставин.

Президент США Дональд Трамп через власні соцмережі закликав розслідувати "потрійний саботаж", який стався з ним під час тижня високого рівня 80-ої сесії Генасамблеї ООН.

Як пише BBC, господар Білого дому поскаржився, що в день його виступу з головної трибуни спершу він та перша леді ледь не впали на ескалаторі, який раптово зупинився. Згодом у Трампа не працював телесуфлер, через що більшу частину промови довелося читати з паперової шпаргалки. А ще й у залі не було чути звук.

Президент назвав це "справжньою ганьбою для ООН" і заявив, що не вважає усі три події простим збігом.

Проте в ООН цю версію відкидають. Як пояснив речник генерального секретаря Стефан Дюжаррік, ескалатор міг екстрено зупинитися через відеографа Трампа, який знімав подружжя під час підйому.

Аудіосистема у залі Генасамблеї налаштована так, що промови делегації мають слухати не через динаміки, а персональні навушники, де здійснюється переклад шістьма мовами. А суфлер готувала команда республіканця, тож ООН не має до його несправності стосунку.