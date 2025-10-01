Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Не тільки шорти: добірка невмирущих проблем української школи
Уламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
ФотоУламки чужого життя. Що трапляється із речами з розбомблених Росією київських квартир
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
Ізраїльські авіакомпанії відправлять рятувальні рейси до Румунії, щоб забрати хасидів, що повертаються з Умані
ГоловнаСвіт

У ДР Конго заочно засудили експрезидента до смертної кари через державну зраду

Жозеф Кабіла нібито надавав підтримку повстанцям руху M23, яких підтримує Руанда.

У ДР Конго заочно засудили експрезидента до смертної кари через державну зраду
Колишній президент ДР Конго Жозеф Кабіла
Фото: EPA/UPG

Військовий суд у Демократичній Республіці Конго заочно засудив колишнього президента Жозефа Кабілу до смертної кари за державну зраду через ймовірну підтримку збройного угруповання на сході країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Верховний суд у Кіншасі визнав Кабілу винним в тому, що він нібито надавав підтримку повстанцям руху M23, яких підтримує Руанда і які контролюють значну частину багатого на ресурси сходу Конго.

Кікая Бін Карубі, давній радник Кабіли, написав на соцплатформі на X, що немає жодних доказів, що пов'язують колишнього президента з повстанською групою, і що звинувачення ґрунтуються на “плітках”.

Повстанці M23 захопили два головні міста східного Конго на початку цього року і з того часу продовжують розширювати свою територію, що викликало міжнародне засудження і санкції.

Останніми місяцями Кабіла, який був президентом у 2001-2019 роках, з'являвся на сході країни, перетинаючи Руанду, заявивши, що намагається сприяти миру.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies